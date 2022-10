Idosa é assassinada pelo inquilino na zona norte de Londrina

Um idosa foi assassinada na madrugada deste domingo (9) na sua residência no conjunto Vivi Xavier, zona norte de Londrina. O suspeito é o inquilo que morava nos fundos da casa localizada na Rua Murilo Alvarenga, 190.





Segundo os vizinhos, a senhorafoi encontrada na cama com sinais de violência. As testemunhas ainda relataram à Policia Militar que viram o inquilino dos fundos saindo com o carro da vítima um Fiat Uno de cor preto, placa EGH0E61. A PM chegou ao local com o Siate, mas a vítima já estava sem vida.

Publicidade

Publicidade









Publicidade

Publicidade

Anderson Barbosa Marecelino Carvalho, de 34 anos, foi interceptado pela PM e encontrado caído no chão na Rua Joubert de Carvalho na esquina com a Rua Eliane Degramount no mesmo bairro. De acordo com a PM, o homem confessou o homicídio ocorrido horas antes.





Diante de queixa de dores no pé, o autor do assassinato foi encaminhado para o Hospital de Zona Norte para avaliação médica e posteriormente foi para delegacia para a apresentação à autoridade de plantão.