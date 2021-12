IDR espera feriado com sol e máxima de 30ºC em Londrina

Londrina completa seus 87 anos com sol e temperaturas marcando 30ºC nesta sexta-feira (10), se depender da expectativa da agrometeorologista Angela Costa.





A previsão é de que a estabilidade siga na pequena Londres até o fim de semana. Apesar da manhã mais fresca nesta quinta (9), com 14,7ºC apurados pela estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), máximas podem alcançar 29ºC.

O vento gelado sentido pela população ao amanhecer é consequência da circulação do ar, que transporta a umidade oceânica ao continente, explica a pesquisadora.

Uma nova frente fria pode transportar chuva à região na segunda-feira (13).





Fim de semana





Com mínimas previstas de 18ºC, nuvens devem ilustrar o céu de Londrina durante o sábado (11). Pela tarde, espera-se que o calor chegue ao ápice de 35ºC.





Temperaturas aguardadas para o domingo (12) variam entre 20ºC e 35ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.