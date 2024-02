Ponte entre Porecatu e Alvorada do Sul será interditada para obras na próxima segunda-feira (26)

A ponte sobre o Rio Vermelho, na PR-090, limite entre Porecatu e Alvorada do Sul, na região Norte do Paraná, será interditada temporariamente, a partir de segunda-feira (26). Segundo o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a medida é necessária para avançar na obra de manutenção estrutural da ponte e tem duração prevista de 45 dias.





Serão realizados os serviços de reparo e recuperação das superfícies avariadas, fissuras e rachaduras nas estruturas de concreto da pista e dos passeios para pedestres; recuperação dos guarda-corpos avariados ou destruídos; execução de novas lajes de transferência nas cabeceiras; instalação de novos dispositivos para drenagem, além de limpeza, desobstrução e recomposição dos dispositivos existentes.

Os serviços incluem, ainda, reparos localizados do pavimento; limpeza e substituição de todas as juntas de dilatação; nova sinalização horizontal e vertical, e instalação de tachões refletivos; recomposição dos pontos de erosão nos aterros de acesso à ponte; caiação dos guarda-corpos e pintura da ponte com nata de cimento; entre outros.





Não é possível realizar a obra em meia pista pois a vibração dos veículos sobre o tabuleiro da ponte afeta o concreto novo durante sua fase de cura, sendo assim o bloqueio do tráfego na ponte será total.

Investimento







A obra está incluída em contrato que contempla 16 obras de arte especiais (pontes, passa-gado e viaduto) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Vale do Tibagi da Superintendência Regional Norte do DER/PR. É um investimento de R$ 13.330.835,37, com cerca de R$ 2,9 milhões dedicados para esta ponte, especificamente.



Rotas alternativas durante as obras





Como alternativas de tráfego durante o período, usuários podem utilizar a PR-537 entre Florestópolis e Bela Vista do Paraíso, ou mesmo a BR-369 entre Rolândia e Londrina.

Extensão da ponte





A ponte sobre o Rio Vermelho tem 812,70 metros de extensão, com 10,30 metros de largura. São duas faixas de rolamento com 3,30 metros cada, acostamentos de 0,84 m e calçadas de 0,90 m.





Neste mapa é possível verificar a localização da ponte e das demais estruturas, na aba CP 202/2022 (uma referência ao edital de licitação).





