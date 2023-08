Inscrições para concurso de Ibiporã terminam nesta quinta-feira

Terminam na quinta-feira (10) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





O edital com as regras, documentos necessários para a inscrição, datas das provas e demais informações está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da Universidade Estadual de Londrina, que vai realizar o processo seletivo.



A prefeitura prevê a contratação de profissionais para os seguintes cargos de nível superior: assistente social; contador; economista; enfermeiro; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (4); nutricionista; professor (4); psicólogo; terapeuta ocupacional e veterinário. Já as vagas de nível médio são para agente sanitário e educador social, além de profissionais técnicos em edificações, enfermagem e informática.







Conforme o edital, a validade do processo seletivo é de dois anos a contar da data de homologação do resultado pelo chefe do Poder Executivo municipal e sua publicação no Jornal Oficial do Município de Ibiporã.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: