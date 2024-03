Inscrições para concurso público da Polícia Penal do Paraná encerram dia 22

As inscrições para o concurso público da PPPR (Polícia Penal do Paraná) permanecem abertas até dia 22 de março, com uma taxa de R$110,00. Com sete vagas, contempla as macrorregiões de Curitiba, Londrina e Cascavel.





Com salário inicial fixado em R$ 4.548,97 e auxílio-alimentação de R$ 634,74, o concurso exige formação de nível médio e posse de carteira nacional de habilitação categoria B.

Os candidatos aprovados farão parte do QPPP (Quadro Próprio da Polícia Penal) e trabalharão 40 horas semanais. Os interessados devem consultar o Edital nº 001/2024 e podem se inscrever no site do Instituto AOCP.





Entre as funções do policial penal estão exercer o poder de polícia na apuração e aplicação de sanções disciplinares de acordo com a Lei nº 7.210/84; coordenar, dirigir e chefiar estabelecimentos penais, atividades típicas de gestão prisional e setores relacionados ao órgão responsável pela administração do sistema prisional;

Além disso, estão incluídos participar, integrar ou assessorar órgãos, departamentos, conselhos, comissões ou grupos de trabalho relacionados ao sistema penitenciário; classificar as pessoas privadas de liberdade (PPL); transportar, conduzir, guardar e escoltar detentos; e coordenar e realizar as atividades típicas de execução penal, bem como as afetas à custódia de presos provisórios, medidas cautelares diversas da prisão e tratamento penal, entre outras.