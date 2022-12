Londrina Iluminação: inscrições para concurso com salários de até R$ 9 mil termina na quarta

A Londrina Iluminação, empresa pública vinculada à prefeitura, abriu quatro vagas para contratação imediata mais formação de cadastro de reserva em concuso público. O prazo para as inscrições encerram-se na quarta-feira, dia 21 e deve ser feita exclusivamente pela internet.





As provas estão programadas para acontecer no dia 12 de fevereiro de 2023 e contratação ainda no primeiro semestre de 2023.

Confira os cargos: Advogado, Engenheiro Eletricista, Agente Administrativo Financeiro, Arquiteto e Urbanista, Contador, Agente Eletricista, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletrotécnica.





Salários de R$ 2.584,85 a R$ 9.164,97, dependendo do cargo. A UEL realizará as provas. Edital e mais informações no www.cops.uel.br.