Jogador de basquete é confundido com extraterrestre na Ilha do Mel e viraliza nas redes sociais

Cultura define que Anfiteatro do Zerão será o local do Carnaval de Rua de Londrina

Um jogador de basquete do Rio de Janeiro afirma ter sido confundindo com um extraterrestre após ter sido gravado descendo um morro na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná.





O Governo do Paraná, diante da viralização do vídeo, também fez piada com o caso.





"Além de paranaenses, turistas de outros países têm curtido intensamente a Ilha do Mel e suas 30 praias, para todos os gostos, desde as mais desertas, como a Praia Grande, preferida dos surfistas, até as mais agitadas, como a de Encantadas, com bares e restaurantes. A visita de 'seres estranhos', com mais de 3 metros de altura, não foi confirmada", escreveu em uma publicação.