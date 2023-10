Jovem de 20 anos que andava a pé na rodovia é atropelado em Leópolis

Um jovem de 20 anos foi atropelado na noite desta sexta-feira (13) na PR-160, em Leópolis, no Norte Pioneiro. A vítima teve de ser encaminhada para receber atendimento médico na Santa Casa de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um carro Volkswagen Gol, que era conduzido por um homem de 46 anos, trafegava na via quando, no KM 32, atingiu o pedestre, que andava na rodovia.

O condutor do Volkswagen Gol realizou o teste etilométrico e obteve resultado negativo. Mesmo assim, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cornélio Procópio por conta de uma solicitação do delegado.





Segundo o BPRv, o local do acidente apresentava pista simples e reta, mas com iluminação ruim.