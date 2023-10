Jovem de 22 anos morre após colidir frontalmente com carro na PR-323, em Rolândia

Um jovem de 22 anos morreu após colidir frontalmente com um veículo na PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta quarta-feira (4).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma motocicleta Honda CG 150 com placas de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) quando, no entroncamento com a PR-170, colidiu com um veículo Chevrolet Corsa que trafegava no sentido contrário e era dirigido por um homem de 42 anos.

Após a colisão, uma outra motocicleta Honda CG 125, que trafegava atrás da primeira e era conduzida por um homem de 45 anos, bateu contra a mesma, que estava caída na rodovia.





O condutor da primeira motocicleta morreu ainda no local e os outros envolvidos tiveram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital São Rafael, em Rolândia.





Os testes etilométricos não foram realizados devido ao óbito e às hospitalizações.