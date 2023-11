Jovem de 26 anos morre após colidir com caminhão na PR-444, em Arapongas

Um jovem de 26 anos morreu após o carro que dirigia colidir com um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (22).





Conforme informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o jovem que conduzia um Chevrolet Onix com placas de Jandaia do Sul/PR trafegava pela via no sentido crescente quando, ao perder o controle da direção, invadiu a pista do lado e colidiu frontalmente com um caminhão Ford F-4000, que tinha placas de Assaí/PR e era dirigido por um homem de 45 anos.

O motorista do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





Chovia no momento do acidente e o trecho no qual a colisão ocorreu era de pista dupla.





O Chevrolet Onix que era conduzido pelo jovem foi recolhido e está no pátio da PRv (Polícia Rodoviária) de Rolândia.