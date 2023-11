Corpo esquartejado e carbonizado é encontrado dentro de mala na Zona Norte de Londrina

Um corpo esquartejado e carbonizado foi encontrado dentro de uma mala de viagem na manhã desta quinta-feira (23) em um terreno no bairro Ouro Verde, na Zona Norte de Londrina.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local após receberem uma denúncia via Copom (Centro de Operações Policiais Militares).

Na ligação, foi informado apenas que os vizinhos do local sentiram um cheiro de queimado vindo do terreno e, com isso, foram verificar o que estava acontecendo. Ao chegar no espaço, constataram que havia um corpo em chamas.





A Polícia Militar informou que as câmeras de segurança de uma escola que fica ao lado do terreno capturou imagens de dois homens carregando uma carriola. Os suspeitos, conforme as gravações, jogam o corpo no terreno e ateiam fogo. Em seguida, saem em direção à avenida Winston Churchill.





Estiveram no local a PMPR, a Polícia Criminalística, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.