Jovem de 29 anos morre afogado no Lago Igapó em Londrina

Um jovem de 29 anos morreu afogado durante um mergulho no Lago Igapó, na zona sul de Londrina, no final da tarde desta quinta-feira (29). O acidente aconteceu na rua Almeida Garret, na barragem do lago, local onde algumas pessoas acabam entrando na água, apesar dos alertas.





Segundo informações levantadas no local, ele estaria se divertindo com amigos durante a tarde de sol, mas o grupo teria levado mais de 10 minutos para perceber o desaparecimento do colega.

Os bombeiros foram acionados e resgataram a vítima de afogamento. Mas, depois de 20 minutos de tentativas de reanimar o jovem, a morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.





No período de um mês, o Paraná registrou nove mortes por afogamentos no litoral.