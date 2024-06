Jovem tem motocicleta atingida por carro e fica ferida em rodovia em Rolândia

Uma jovem de 25 anos ficou ferida após ter a motocicleta que pilotava atingida por um carro na PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (26).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 20 anos dirigia um Volkswagen Gol no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-170 quando, ao chegar no KM 86, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a Honda Titan CG 150 que era conduzida pela jovem na direção oposta.

O motorista do carro não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. A motociclista, por sua vez, teve ferimentos, foi socorrida no local e precisou ser encaminhada ao Hospital San Rafael, em Rolândia.





O acidente foi registrado em uma curva aberta, em um trecho de pista simples.