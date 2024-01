Julio Iglesias é detido em aeroporto devido a conteúdo em suas malas

Julio Iglesias, 80, foi detido no aeroporto de Punta Cana devido a conteúdo que transportava em suas malas.





O cantor viajava das Bahamas até Punta Cana quando sua bagagem foi confiscada pelos profissionais do aeroporto de seu destino, segundo o programa Fiesta, do canal espanhol Telecinco.

Iglesias carregava quase 42 quilos de alimentos, que tiveram que ser inspecionados pelas autoridades do local. Ainda de acordo com o veículo espanhol, o artista correu risco de prisão por transportar essa quantidade de comida em um voo internacional.





O tipo de alimento que Iglesias transportava não foi especificado. O cantor, porém, teria fama de viajar com comida e ser presenteado com "vinho e presunto" com frequência.