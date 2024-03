Justiça concede liberdade a Daniel Alves com fiança de R$ 5,5 milhões

Veículo com cigarros contrabandeados é apreendido pela polícia em Bela Vista do Paraíso

Por dois votos a um, o Tribunal de Barcelona concordou parcialmente com o pedido da defesa de Alves para libertá-lo, enquanto se aguarda a sentença final. A notificação foi dada pouco antes das 12h (8h no Brasil) desta quarta (20).

Marcado para esta quarta-feira (20), o julgamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, não analisará se ele cometeu ou não o crime de estupro, mas apenas se ele deverá cumprir no Brasil a pena

O tribunal proibiu Alves de sair do território nacional e, além disso, impôs a obrigação de comparecer perante o Tribunal Provincial de Barcelona semanalmente e em todos os momentos que for convocado e exigido pelas autoridades judiciárias.





Basta lembrar que, no ano passado, para pagar € 150 mil (R$ 818 mil) como "atenuante de reparação de dano", Daniel Alves contou com a ajuda de Neymar. O atleta não tem acesso a seus bens no Brasil. O atenuante foi utilizado como forma da defesa para diminuir a pena. Segundo artigos do Código Penal espanhol, o mecanismo pode reduzir a sentença em até a metade.





Alves foi condenado em 22 de fevereiro a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem no banheiro da área vip da boate Sutton, em Barcelona. O caso aconteceu em 30 de dezembro de 2022.





O tribunal considerou que relação não foi consentida e que, para além do depoimento da vítima, foram apresentados elementos de provas que atestaram a violação sexual. Após servir a sentença, Alves foi condenado a cumprir outros cinco anos de liberdade vigiada e se manter afastado e sem se comunicar com a vítima até essa última data, ou seja, por nove anos e meio.





A pena máxima para estupro na Espanha, sem agravantes, é de 12 anos, e esse era o tempo pedido pela acusação. A promotoria solicitava 9 anos, e a defesa do brasileiro, a absolvição.





Nenhum dos três lados do processo pareceu satisfeito e, logo após a condenação, afirmaram que iriam recorrer da sentença. A acusação e a defesa pedirão uma sentença maior, enquanto a defesa voltaria a pedir a absolvição.





Alves está encarcerado no centro penitenciário Brians 2, na região metropolitano de Barcelona desde 20 de fevereiro de 2023, ou seja, exatos 14 meses.