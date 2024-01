Leilão da Receita tem iPhone e celulares da Xiaomi a partir de R$ 500

A Receita Federal está aceitando o envio de propostas para leilão com smartphones apreendidos de diversas marcas, como Apple e Xiaomi. No total, há 74 lotes de itens variados, que também incluem carros, câmeras e scooters elétricas. Apenas lotes fechados podem ser comprados.





O certame é online e organizado pela alfândega da Receita em Ribeirão Preto. Os lances devem ser feitos até 29 de janeiro, às 21h. O início do leilão está previsto para o dia 30 de janeiro (30), às 9h. Outras informações sobre o leilão e a lista de itens ofertados estão disponíveis neste link.

Os interessados devem acessar o serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), no site da Receita Federal. Após fazer o login, na barra "Localizar serviços", escreva "leilão" e aparecerá a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".





Entre os lotes de celulares, o mais barato são os da Xiaomi, com lances iniciais de R$ 500, contendo dois modelos de smartphones básicos: Xiaomi Poco M3 Pro e Xiaomi Poco Redmi 9C.

Para fãs de iPhone, o certame oferece seis lotes com aparelhos da marca, com lances iniciais de R$ 800 para o lote com dois iPhone 11 Pro.





O lote com o menor lance inicial é composto por artigos de higiene pessoal, com valor a partir de R$ 200. O pacote mais caro contém telas de celulares de modelos variados, com lance mínimo de R$ 250 mil.





As visitas para ver os itens pessoalmente vão até dia 26 de janeiro e podem ser consultados no edital do leilão, que pode ser acessado neste link.





Pessoas físicas e jurídicas podem participar, é preciso ser cadastrado no e-CAC e ter nível de autenticação ouro ou prata no portal Gov.br.