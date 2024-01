Lista de falecimentos em Londrina e região dos dias 20 e 21 de janeiro

Confira a lista de falecimentos de Londrina e região dos dias 20 e 21 de janeiro de 2024 e divulgadas pela Acesf. Atualizado às 9h48 desse domingo (21).







ERMES JOSE PEREIRA - 57 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA MAGDALENA CAMARGO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





MIYAKO MISUGI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório: 21/01/2024 - 11:00

Local do Velório: RUA PAULO PONTES Nº 289 PQ DAS INDUSTRIAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

TEREZA GONZAGA - 66 anos - URAI/PR

Falecimento em: 21/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO AMARINS DE CASTRO - 0 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

APARECIDA JOSE DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





CLAUDINEI APARECIDO RODRIGUES - 39 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

HAMILTON CEZAR DADA - 76 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IDEVAL AMADEU ZANONI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO

JACY REGINALDO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório: 20/01/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE DE OLIVEIRA LIMA - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

LADIR DOMINGUES ASSUNÇÃO BARCAROLI - 76 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





MARIA DE LOURDES VEIGA DE QUEIROZ - 79 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA - 69 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE FIGUEIRA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





REGINALDO BATISTA - 67 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO DE CASTILHOS - 79 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VINICIUS RODRIGUES FLORENCIO - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA DE CAMBE - PR / CENTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO PUBLICO DE CAMBE - PR

Situação:





ADRIANO ROCATELE DE MORAIS - 33 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO JOAQUIM DE PROENÇA - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLAUDIA APARECIDA VIANNA DE BARROS - 55 anos - CORNELIO PROCOPIO /PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDUARDO EUGENIO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





EDVALDO VICENTE DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2024

Data e Horário do Velório: 19/01/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO