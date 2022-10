Região de Londrina está na lista de consulta pública do DER sobre transporte intermunicipal

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) promove na próxima terça-feira (18) as duas primeiras consultas públicas relativas ao seu novo Plano de Mobilidade Intermunicipal, em Londrina e Maringá (noroeste). Interessados em participar devem fazer inscrição pelo portal do DER/PR, clicando no banner das consultas. A participação é gratuita.





O objetivo é receber contribuições e sugestões da comunidade quanto à elaboração do plano que vai subsidiar um novo sistema de transporte rodoviário intermunicipal, que garanta o atendimento a todos os municípios paranaenses, com cobrança de tarifas módicas ao usuário e economicamente viável para as operadoras.

Nestas consultas o foco está no deslocamento intermunicipal em regiões metropolitanas, sendo necessária a participação de usuários destas linhas de ônibus, interessados em discutir o futuro dessa modalidade de transporte no Estado.







Outras consultas públicas já estão marcadas nos municípios de Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, Toledo, Apucarana e Curitiba. Todas as informações estão disponíveis no portal do DER/PR.

Caso o interessado não possa comparecer, as sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected], até14 de novembro.





TRANSPORTE

O DER/PR é o órgão responsável por regular e fiscalizar as atividades de transporte comercial de passageiros intermunicipal no Paraná, ou seja, entre municípios paranaenses, com exceção da Região Metropolitana de Curitiba. Atualmente, cerca de 500 linhas de ônibus intermunicipais estão em operação no Estado.

Serviço:

Londrina

Data: 18 (terça-feira)

Horário: 9h às 11h30

Local: IDR Londrina (Rod. Celso Garcia Cid, km 375)

Maringá

Data: 18 (terça-feira)

Horário: 14h30 às 17h

Local: Sociedade Rural (Av. Colombo n.º 2186)