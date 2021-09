Londrina pode registrar 39ºC nos próximos dias, mas chuva deve amenizar calor

Quem esperou não precisar ligar o ventilador neste inverno se decepcionou. As máximas esperadas para esta segunda-feira (6) em Londrina são de 33ºC, já as mínimas foram de 17,6ºC. Uma frente fria em formação no sul brasileiro pode aliviar o calor, transportando chuva na quinta-feira (9), quando o sol já se esconde, anuncia a agrometeorologista Angela Costa.

Este sistema, de acordo com a pesquisadora, promove um ligeiro declínio das temperaturas no fim de semana. Os termômetros mais altos ficam em cerca de 25ºC, já os mais baixos chegam aos 15ºC.





É uma mudança bem-vinda para regularizar os baixos índices da umidade relativa do ar, que constantemente estão abaixo da porcentagem ideal para a saúde humana (50% - 60%). Neste domingo (5), no horário de maior aquecimento, o índice foi de apenas 24%.

Prepare a garrafinha da água

O feriado do Dia da Independência do Brasil (7) será quente em Londrina, com 34ºC previstos pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). O amanhecer deve ser de 18ºC.





Após o descanso, o retorno dos londrinenses à rotina exigirá muita hidratação e roupas leves. Costa projeta que o calor pode chegar aos 39ºC na quarta-feira (8).

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.