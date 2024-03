Londrina tem quase 2 mil vagas de emprego; Paraná soma mais de 19 mil

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 19.413 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. Na região norte do estado, Londrina conta com 1.921 vagas e Maringá com 1.688 oportunidades.







A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 4.0946 oportunidades. Na sequência, estão as funções de alimentador de linha de produção, com 511 vagas, operador de caixa, com 462, e abatedor de porco, com 415.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 259 vagas, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 200, alimentador de linha de produção, com 181, e auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 105 oportunidades.





Na Região de Maringá, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 324 oportunidades, operador de máquinas fixas, em geral, com 270, montador de equipamentos elétricos, com 25, e trabalhador da cultura de laranja e outros cítricos, com 180.

Publicidade





A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.662). São 378 vagas para auxiliar de linha de produção, 363 para repositor de mercadorias, 354 para operador de caixa e 273 para operador de telemarketing receptivo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 94 vagas para preenchimento urgente: atendente balconista (28), carpinteiro (22), atendente de farmácia - balconista (21), motorista de caminhão (12) e eletricista (11).

Publicidade





A Grande Cascavel aparece em seguida (4.207), com 981 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 260 para abatedor de porco, 130 para magarefe e 125 para abatedor de aves.





Em Campo Mourão são (1.688) oportunidades. Os destaques são as vagas para auxiliar de linha de produção (687), alimentador de linha de produção (131), magarefe (93) e oficial de serviços gerais de manutenção de edificações (89).

Publicidade





Em Pato Branco (1.516), são ofertadas 403 vagas para auxiliar de linha de produção, 102 para operador de processo de produção, 89 para alimentador de linha de produção e 73 para trabalhador da avicultura de postura.





Atendimento

Publicidade





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .





Veja AQUI as vagas por regionais.





LEIA TAMBÉM: