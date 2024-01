27% dos carnês de IPTU do 1º lote já foram pagos em Londrina

Quem tinha alguma pendência com a Secretaria Municipal de Fazenda de Londrina pôde aproveitar o sábado (27) para renegociar dívidas ou tirar todas as dúvidas sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024, já que o vencimento do 1° lote de carnês é nesta terça-feira (30).





Em entrevista à FOLHA, João Carlos Barbosa Perez, secretário municipal de Fazenda, explicou que, no total, foram lançados 264.064 carnês do IPTU 2024.

A novidade deste ano é que os carnês foram divididos em dois lotes com diferentes datas de vencimentos: no 1° lote foram enviados 131.484 carnês com a data de vencimento no dia 30 de janeiro; para o 2° lote, ficaram 132.585 carnês que vencem no dia 15 de fevereiro. Caso o pagamento seja feito em cota única, os descontos variam de 10% a 15%.





Em relação aos valores, o secretário explica que foram lançados R$ 517.483.564,42, sendo que, até o momento, já foram arrecadados R$ 75.342.377,87, o que representa 27,6% do montante previsto para o 1° lote.

INADIMPLÊNCIA





A expectativa, segundo ele, é de fechar o ano com uma inadimplência inferior à registrada no ano passado, que foi de 17,11%, ou seja, a previsão é de injetar, ao menos, cerca de R$ 430 milhões aos cofres públicos.

Segundo Perez, a opção por fazer a divisão dos carnês em lotes foi tomada para não sobrecarregar os Correios. “Se nós colocássemos tudo no 1° lote nós não teríamos tempo hábil para distribuir os carnês”, explica.





O critério de divisão entre os contribuintes que integrariam o 1° ou o 2° lote foi definido a partir do histórico de pagamento do imposto nos anos anteriores.





“Muitos contribuintes, quando nós soltamos no ar o IPTU, já realizam o pagamento sem sequer receber o carnê, então nós temos na prefeitura esse histórico de pagamento”, esclarece, complementando que essas ficas pessoas ficaram no 1° lote, enquanto quem costuma pagar mais para frente entrou no 2° lote.





