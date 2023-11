8º Festival de Graffiti chega a Londrina com atividades no Aterro do Lago Igapó

De sexta (3) a domingo (5) acontece a 8ª edição do Festival Capstyle de Graffiti de Londrina, o evento terá as suas principais atividades concentradas no Aterro do Lago Igapó e contará com uma programação repleta de oficinas para crianças e adultos.





Já são cerca de 20 anos de graffiti na cidade e a ideia é deixar essa arte com um aspecto cada vez mais inovador e popular. Neste ano, o principal foco é mobilizar adolescentes, adultos e crianças com oficinas e pinturas em telas para fazerem parte de uma exposição coletiva.

O evento receberá 48 artistas de diversas localidades do Brasil, que irão fazer algumas produções autorais de estilos variados durante os dias do festival.





"Vamos fazer uma ligação direta entre a arte e a natureza, ocupando os espaços públicos de forma criativa, e levar arte para todos. Usaremos telas em MDF e após o festival vamos doar as pinturas para as escolas públicas e instituições sociais de Londrina contribuindo assim para a divulgação da arte junto a educação dos jovens", conta Carão, um dos organizadores do evento.

Entre os participantes, está o grafiteiro Thiago Junior de Souza, mais conhecido como Thiagu Agu, que está participando pela quarta vez do festival, além de, agora, integrar também a organização.





”Neste ano a minha participação será somente no final do festival, também estou participando para angariar e ajudando na organização, além de colaborar na produção de um painel."







