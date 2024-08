Abertas inscrições para Concurso de fotografia 2024 em comemoração aos 90 anos de Londrina

O Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina) abriu as inscrições para o concurso fotografia 2024: Londrina 90 anos - construindo sua história. O objetivo é destacar a beleza única do município, explorando ângulos inovadores com um olhar poético e criativo.





Serão três premiações para os primeiros colocados, o primeiro lugar ganhará o prêmio de R$ 800,00, já o segundo colocado receberá o premio de R$500,00 e o terceiro o valor de R$300,00.

A comissão que avaliará as fotografias do concurso será formada pelo presidente do Ceal; a coordenação da Câmara de Arquitetura do Ceal; Fotógrafo Profissional prestador de serviços ao Ceal; e dois indicados do Foto Club de Londrina, como coordenadores técnicos do Concurso.





Os interessados em participar do concurso deverão inscrever-se gratuitamente e entregar imagens até o dia 16 de setembro de 2024, preenchendo o formulário online. O regulamento com as normas e todas as informações sobre o Concurso pode ser acessado através do site do Ceal.