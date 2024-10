Acordo judicial com a Caminhos do Paraná prevê duplicação da PR-445, em Londrina

O governo do Paraná firmou um acordo de liquidação contratual com a concessionária de pegágios Caminhos do Paraná na Justiça Federal, homologado sexta-feira (11). Participaram do processo o MPF (Ministério Público Federal) e a Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná).







O acordo tem valor de R$ 421.400.000,00, e vai resultar inicialmente na obra de duplicação da PR-445 entre Irerê e Lerroville, distritos de Londrina, além de outras iniciativas que serão avaliadas.

A obra foi selecionada por já contar com projeto executivo de engenharia, que será atualizado pela Caminhos do Paraná, e por se tratar de trecho com número elevado de acidentes, que serão reduzidos após a duplicação.





“Vamos salvar vidas com esta nova duplicação, acabando com as ultrapassagens irregulares e colisões frontais na PR-445, rodovia de movimento intenso, um importante corredor logístico da região Norte”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.





Com a homologação do acordo são encerrados os processos judiciais movidos pelo estado contra a concessionária, uma medida que visa agilizar a disponibilização de recursos em obras estruturantes e evitar prolongadas batalhas judiciais, que muitas vezes demoram mais de uma década para chegar a uma resolução.