Aeroporto de Londrina espera mais de 11 mil passageiros durante feriado da Padroeira

De acordo com projeções da CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração de LDB, mais de 11 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no Aeroporto de Londrina entre os dias 11 e 15 de outubro de 2023.

Antes de embarcar em uma viagem aérea doméstica, é fundamental que os passageiros estejam preparados e cientes das orientações para garantir uma experiência tranquila e segura. Nesse sentido, aqui estão algumas das principais recomendações a serem seguidas antes de voos domésticos:

A administração do aeroporto alerta as pessoas que têm viagem marcada sobre as medidas essenciais para uma viagem tranquila. Antes de sair rumo ao aeroporto, o passageiro deve certificar-se de que está com um documento de identificação válido, a fim de evitar contratempos durante o processo de check-in.





Falando em check-in, a opção de realizar o check-in online, sempre que possível, é altamente recomendada. Muitas companhias aéreas oferecem essa facilidade, o que não apenas economiza tempo no aeroporto, mas também proporciona maior comodidade aos passageiros.

No que diz respeito à bagagem, é essencial verificar as políticas de bagagem da companhia aérea que o passageiro escolheu para o voo, especialmente quanto aos limites de peso e dimensões estabelecidos para a bagagem de mão e a bagagem despachada. Além disso, é aconselhável etiquetar sua bagagem com informações de contato atualizadas, a fim de facilitar a localização em caso de extravio.





A segurança nos aeroportos é uma prioridade, e os passageiros devem estar preparados para passar pelo controle de segurança. Isso geralmente envolve a retirada de eletrônicos e líquidos da bagagem de mão, bem como passar pelos detectores de metais. Cumprir estas diretrizes é fundamental para garantir um ambiente seguro para todos.





Em relação aos horários, é aconselhável chegar ao aeroporto com antecedência suficiente, geralmente, pelo menos, duas horas antes do horário de partida programado. Isso ajuda a evitar contratempos, como filas demoradas no check-in e no controle de segurança, permitindo que você embarque no voo de maneira mais tranquila. (Com informações da assessoria de imprensa da CCR Aeroportos)