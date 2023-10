No mês das crianças, Crea-PR intensifica fiscalização em parques e brinquedos

Chegada de turistas internacionais aumenta 66% no Paraná em 2023

Uma edição especial do Boletim de Dados Turísticos, elaborado pela Coordenadoria de Inteligência e Estratégia Turística da Setu-PR (Secretaria de Turismo do Paraná) mostra crescimentos significativos no segmento no primeiro semestre de 2023.