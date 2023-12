Agenda cultural: Londrina divulga programação com mais de 160 atividades

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), divulgou nesta sexta-feira (1º) o Calendário Cultural do Final de Ano em Londrina, com mais de 160 atividades culturais, que podem ser conferidas no site.







Unindo os festejos de Natal às comemorações pelo 89º aniversário da cidade, em 10 de dezembro, a programação mobiliza as mais diversas áreas culturais e artísticas, com atrações distribuídas por todas as regiões da cidade.

Shows de música, teatro ao ar livre, lançamentos de livros, exposições, exibições de filmes e uma vasta gama de eventos estarão acontecendo em 50 diferentes espaços.





A maioria das ações conta com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), sendo viabilizadas através do fomento de 43 projetos socioculturais.

Além da disponibilização no portal da Prefeitura de Londrina, as atrações serão divulgadas nas contas da SMC no Facebook e Instagram.





O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, convidou a população a prestigiar a programação, e destacou que Londrina é uma cidade abençoada por poder celebrar ao mesmo tempo o seu aniversário e as festividades de fim de ano.





“Será um final de ano muito animado, em que vamos contar não só com a participação dos londrinenses nas celebrações como também da população de toda a região. As pessoas vêm para Londrina para visitar e se divertir com essa grande riqueza cultural da cidade. Neste ano, temos eventos acontecendo em 50 locais de todas as regiões do município, descentralizando essa agenda cultural. Isso contribui para que, cada vez mais, a nossa programação de fim de ano se consolide como um ativo muito forte para Londrina”, afirmou Pellegrini.