Ambulatório do HU de Londrina promove bazar social para ajudar pacientes carentes

A equipe do Serviço Social do Aehu (Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário) promove nesta terça-feira (7) um bazar de roupas, acessórios e utilidades domésticas.

O objetivo é levantar recursos para a compra de alimentos e de insumos para pacientes de baixa renda atendidos na unidade.

O Aehu, antigo HC, fica no Campus Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e atende pacientes de toda a região norte do Paraná.





O bazar estará disponível até as 16 horas, na rampa ao lado do Serviço Social do Aehu. Estão sendo oferecidas roupas novas e usadas (adultas e infantis), calçados e acessórios e itens para casa e cozinha.





O campus da UEL é localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário, Londrina - PR, 86057-970.