Ampliação da pista do aeroporto de Londrina depende de orçamento, diz Infraero

Após a publicação da reportagem da FOLHA que mostrou que o TCU (Tribunal de Contas da União) cobra da União uma resposta acerca do acordo de cooperação técnica para ampliação da pista do Aeroporto de Londrina, a Infraero respondeu nesta sexta-feira (21) que o compromisso firmado pelo órgão federal e a Prefeitura "previu expressamente que a realização dos investimentos estaria condicionada à previsão no orçamento da União, o que não restou materializado até o presente momento", diz a nota.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Infraero informou ainda que cabe à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) avaliar se a obra na pista está entre as incumbências da concessionária que venceu o edital. Já a ANAC não se manifestou.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A ampliação da pista do aeroporto foi acordada em documento assinado em 2016 entre a estatal e a Prefeitura de Londrina. À época, o município investiu mais de R$ 73 milhões em desapropriações de terrenos que foram transferidos à União. Entretanto, a melhoria não foi executada pela gestora do aeroporto e não consta no contrato firmado pelo Grupo CCR, que venceu o edital no ano passado para administrar o terminal nos próximos 30 anos.





Leia mais na Folha de Londrina.