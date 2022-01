TCU inicia investigação contra Infraero por não executar obras no aeroporto de Londrina

O TCU (Tribunal de Contas da União) começa a investigar o não cumprimento do acordo por parte da Infraero relativo à ampliação da pista do Aeroporto de Londrina Governador José Richa. Isso porque em 2016 foi assinado um termo de cooperação técnica entre o órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura e a Prefeitura de Londrina para ações de ampliação e modernização do terminal, entretanto, no edital de concessão à iniciativa privada não há garantias concretas de que a obra será contemplada.



O município cobra execução de obras de infraestrutura para ampliação de 600 metros da pista e a instalação de auxílios à navegação e do sistema ILS CAT 1, que é o instrumento que auxilia pilotos em pousos em condições adversas de tempo.

O ministro do TCU Jorge Oliveira decidiu acatar parcialmente uma representação feita pelo deputado federal Filipe Barros (PSL) contra a Infraero por causa do descumprimento do acordo de cooperação. O despacho foi assinado em 14 de janeiro e é resultado da medida administrativa encabeçada pelo deputado, que participou das últimas reuniões em Brasília com representantes do Executivo municipal, empresários, parlamentares da região, incluindo o prefeito Marcelo Belinati (PP).







