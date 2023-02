Angelo Pamplona assume presidência da Acil nesta terça

Publicidade

O empresário Angelo Pamplona assume, nesta terça-feira (28), a presidência da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Eleito em novembro do ano passado, irá suceder Marcia Manfrin na liderança da entidade, função que exercerá pelos próximos dois anos. Pamplona integra a diretoria da associação há nove anos e, no posto de presidente, irá liderar a condução de alguns desafios, como a revitalização do quadrilátero central da cidade, que vai além do aspecto físico da região, e o trabalho incessante pela atração de novas indústrias para o município.





O novo presidente nasceu em Londrina há 60 anos e dedicou as últimas quatro décadas ao comércio da rua Sergipe. Atuou fortemente pela revitalização dessa importante via do comércio londrinense, tornando-se coordenador do Núcleo Nova Sergipe pelo Programa Empreender, da Acil.

Pamplona deixou o núcleo para assumir a presidência da entidade e sob essa nova perspectiva, promete seguir com as ações dedicadas a fortalecer o comércio de rua de Londrina. “A gente já vinha trabalhando, na gestão da Marcia, pela revitalização do quadrilátero central e a gente vai dar continuidade a essa ação. Que a gente tenha um comércio mais forte, um novo olhar para comércio”, disse o presidente.





Os cuidados destinados a fortalecer aquela região, apontou Pamplona, vão além do aspecto físico. É um trabalho que envolve, além da segurança, as áreas cultural, gastronômica e habitacional. Preservar o patrimônio histórico de Londrina, incentivar a cultura, divulgar as opções gastronômicas e trabalhar pelo repovoamento do centro, que ao longo dos últimos anos tem perdido moradores, são alguns dos temas que deverão pautar as ações da entidade no sentido de valorizar esse pedaço da cidade.

É um trabalho a longo prazo, adianta o presidente da Acil. “Políticas do passado trabalharam ao contrário, tirando moradores do centro e levando para outras regiões da cidade. Agora, queremos fazer o movimento inverso. A gente estima que começando hoje, leve uns dez anos para que tenha esse repovoamento.”





Outro pilar que Pamplona considera importante é a coparticipação da entidade nas ações promovidas pelo poder público com o objetivo de tornar o município mais industrial. A Acil participou ativamente de projetos como o MasterPlan, que traçou estratégias para o desenvolvimento da cidade até 2040, e contribuiu para a elaboração do novo Plano Diretor, duas agendas consideradas fundamentais no processo de atração de novas indústrias.





O presidente da Acil espera ver avançar a construção da Cidade Industrial de Londrina, na zona norte. O projeto começou a ser executado, mas está parado desde 2020. “A gente não consegue fazer nada, fica travado também. Esperamos que se concretize a Cidade Industrial e que a gente possa ser o fio indutor que faça a interface entre as empresas, o poder público e a cidade de Londrina.”





