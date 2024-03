Apenas 22% das crianças foram tomar a vacina contra dengue em Londrina; Dia D terá mutirão em shopping

No dia D de Combate à dengue programado para todo o país neste sábado (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina definiu algumas ações de enfrentamento ao mosquito e para aumentar o engajamento na campanha de vacinação.





Isso porque até agora apenas 2.878 crianças, de 10 e 11 anos, comparecem em cinco dias em unidades de saúde com portas abertas para imunização contra a dengue. Ainda restam 10 mil frascos da vacina, do total destinado pelo Ministério da Saúde a Londrina que foi de 13.072 para atender esse público-alvo.

Como alternativa, as equipes de enfermagem estarão no Shopping Boulevard, das 12h às 19h de sábado em esquema de mutirão. O secretário de Felippe Machado reforçou a importância da vacina no controle de casos de arboviroses.





Além do mutirão no shopping, a vacina QDenga, do laboratório japonês Takeda Pharma, autorizada pela Anvisa, será aplicada nas UBS dos distritos de Paiquerê e Lerroville. Nos distritos as unidades ficarão abertas da 7h até às 12h também para atendimento de pacientes com casos suspeitos ou confirmados. A UBS Itapoã, na zona sul, estará aberta novamente neste sábado, para atendimentos exclusivos da doença, das 7 às 19 horas.

Questionado sobra a ampliação da faixa etária de vacinação para crianças de até 14 anos, Machado diz que a decisão depende do aval do Ministério Público.





Também no dia D, a secretaria municipal de saúde retoma a aplicação do inseticida em 10 escolas municipais de Londrina com ação para diminuir os focos. Felippe Machado diz que a população não pode baixar a guarda porque a estatística mostra que há tendência de uma explosão de casos nos próximos meses em todo país





Todas unidades básicas de saúde de Londrina e cidades de Rolândia, Cambé, Ibiporã e Jataizinho estão de portas abertas, de segunda a sexta-feira, para receber crianças de 10 e 11 para tomar a primeira dose da vacina contra a dengue.