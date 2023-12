Após show dos Titãs, gramado do Estádio do Café recebe melhorias para o Campeonato Paranaense

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) deu início às readequações do gramado do estádio do Café visando o Campeonato Paranaense do ano que vem. O Estadual começa no dia 17 de janeiro, mas o Londrina só joga pela primeira vez em casa no dia 25, na terceira rodada, contra o Coritiba.







Na semana passada, o Café foi palco do show do Titãs e a grama recebeu um piso especial de proteção, para evitar danos no gramado. De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, o gramado não sofreu impactos consideráveis.

As manchas espalhas por alguns pontos do campo são fruto de um produto utilizado antes do show para o combate às pragas.





"A empresa responsável pelo show já fez toda a limpeza e liberação do estádio. E agora demos início à descompactação, que será realizada por uma empresa especializada de Curitiba, a mesma que fez a reforma do gramado", afirmou Oguido.

"Com este trabalho e depois adubação e cortes, teremos um gramado em boas condições para o início do Paranaense". Um plantio em alguns pontos do gramado também está programado.





A qualidade ruim do gramado do estádio do Café tem sido um alvo constante de crítica de jogadores e treinadores que trabalham no local. Durante a Série B deste ano, em inúmeros jogos, o Londrina pediu condições melhores no campo.





