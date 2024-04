Após três meses de atraso, Delegacia Cidadã de Londrina deve ficar pronta em maio

Prevista inicialmente para ser entregue em fevereiro, a obra da Delegacia Cidadã deve ficar pronta em maio, ou seja, com três meses de atraso. O prazo foi repassado pela empresa responsável pelas intervenções à Polícia Civil. “Tão logo haja esta entrega, o departamento da Polícia Civil já está pronto, com maquinário, estruturação de móveis e ar-condicionado, para que possamos mudar para lá já no mês de maio”, projetou Fernando Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial.







Com custo de cerca de R$ 10 milhões, a delegacia está sendo instalada em um terreno cedido pela prefeitura na avenida Luigi Amorese, no jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, perto do terminal da região. Serão 1,7 mil metros quadrados de área construída. Os serviços tiveram início em abril do ano passado.

O prédio terá salas para receber, separadamente, vítimas, agressores ou suspeitos, além de ambientes isolados para adolescentes, mulheres e idosos. A edificação ainda vai contar com piso tátil alerta e dimensional para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. O espaço vai dispor também de elevadores e sanitários adaptados para pessoas com deficiência.





A 10ª Subdivisão, hoje num imóvel alugado no jardim São Pedro, zona leste, vai toda para a nova unidade. Outras delegacias que atualmente não têm sede própria poderão ser transferidas para o lugar, o que ainda está em estudo. “Não é uma questão só física. Temos que pensar na população, em dar o conforto. De nada adianta aglomerarmos várias delegacias e ter um fluxo muito grande de pessoas, tornando a unidade sem funcionalidade”, ponderou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA