Assinatura Solidária da Folha de Londrina destina parte dos recursos ao Santuário da Vila Nova

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, em uma parceria com o Grupo Folha de Comunicação e o jornal Folha de Londrina, lança o projeto de Assinatura Solidária Santuário, por meio do qual 15% do valor das assinaturas do periódico serão revertidas ao Santuário, que pode investir os recursos em projetos sociais e nas atividades da comunidade. Valem as assinaturas do plano digital ou do pacote multiplataforma, que inclui o jornal impresso.







“Para nós, do Santuário, é uma grande alegria e honra poder estreitar a parceria com o Grupo Folha de Comunicação. Afinal, somos duas instituições com mais de 70 anos numa cidade que tem pouco mais de 80. Então, nascemos e nos desenvolvemos juntos com Londrina, por isso, queremos ampliar e potencializar a contribuição que damos à cidade”, diz o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. A Folha de Londrina tem 74 anos. Já o Santuário começou em 1940, com a construção de uma capelinha, que, depois, foi ampliada para uma igreja e se tornou a segunda paróquia de Londrina.

No projeto da Assinatura Solidária Santuário, o assinante pode escolher o plano de R$ 15 mensais, que inclui a assinatura digital mais o Clube do Assinante. Nesse caso, está incluso acesso ao jornal digital, por meio do aplicativo, além de acesso ilimitado ao site da Folha de Londrina e ao acervo digital do jornal, bem como a participação no Clube do Assinante Folha de Londrina e descontos de 50% nos eventos promovidos pelo periódico.





Já o plano de R$ 60 mensais, há o acréscimo do recebimento do jornal impresso. Em todos os casos, 15% do valor de cada assinatura será destinado ao Santuário.





“Essa é uma maneira de os fieis e membros do Santuário ajudarem a comunidade e, ao mesmo tempo, receberem em suas mãos uma informação de qualidade”, pontua Ayrton Santos, que participa do Santuário e trabalha no setor de Tecnologia da Informação do Grupo Folha de Comunicação. Ainda de acordo com Santos, isso ajuda a dar voz à comunidade. “O projeto está conectado ao ATALAIA, que é um projeto da redação para dar voz às comunidades, ter um canal mais aberto na redação para ser uma voz constante e efetiva da comunidade ou do bairro.”





As assinaturas podem ser feitas pelo link: https://assinatura.folhadelondrina.com.br/solidario-aparecida.