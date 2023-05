MP denuncia Gabriel Faveri por tentativa de feminicídio e mais três agravantes por ataque a 'influencer' de Londrina

O MPPR (Ministério Público do Paraná) ofereceu denúncia por tentativa de homicídio qualificado contra Gabriel Faveri, que tentou matar a influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves, sua ex-namorada, em Londrina, no dia 9 de maio. A vítima foi atacada pelo denunciado quando chegava em sua casa no bairro Vila Casoni, na região central da cidade.





A denúncia foi apresentada pela 14ª Promotoria de Justiça de Londrina nesta segunda-feira (22). Foram apontadas como qualificadoras o motivo torpe, o uso de meio cruel, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio (crime cometido em razão do sexo feminino da vítima).

Publicidade Publicidade



Ex-namorado tenta assassinar influenciadora digital com golpes de facão em Londrina Uma influenciadora digital de Londrina, de 32 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (9), na Vila Casoni



Faveri teria utilizado um facão para desferir diversos golpes contra Daniele, atingindo-a em diferentes regiões do corpo, inclusive no rosto. Ela conseguiu sobreviver por ter protegido a região da cabeça com o braço e ter sido socorrida por familiares, enquanto o denunciado fugiu do local.



Faveri é indiciado por tentativa de homicídio qualificado contra influenciadora de Londrina Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, 26, foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificado contra Daniele Cavalcante Gonçalves, 32.



A motivação para a prática do crime seria a não aceitação, pelo agressor, do fim do relacionamento que os dois mantinham. Publicidade



Influenciadora atacada com facão em Londrina deixa UTI e vai para enfermaria do HU Internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina, a influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves deixou a UTI (Unidade de T



Daniele ficou internada nove dias no Hospital Universitário de Londrina, até que teve alta na tarde da última quinta-feira (18) e vai permanecer em acompanhamento ambulatorial com a ortopedia. Nesta segunda-feira, ela postou agradecimento em seu Instagram.





Ainda no hospital, deu entrevista que foi exibida no Fantástico do último domigo (21) e pela RPC Londrina. Uma casa noturna promoveu evento para arrecadar fundos para futuros gastos com despesas médicas e psicológicas que ela pode vir a ter.





Casa noturna de Londrina organiza show para ajudar no tratamento de influencer atacada por ex A casa noturna 2800 Music Clube, localizada na avenida Higienópolis em Londrina, vai organizar uma noite de shows, no dia 24 de maio, repleta de artistas sertanejos para angariar fundos para ajudar no tratamento de Dani.