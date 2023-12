Atividades culturais dão vida nova ao Centro de Londrina

Sessões de cinema no Espaço Villa Rica, espetáculos de teatro na AML Cultural , shows na Concha Acústica, feiras gastronômicas ao ar livre, além de exposições e lançamentos na Biblioteca Pública são alguns programas que têm atraído as pessoas para o centro histórico de Londrina, onde também se encontra o importante prédio da Secretária de Cultura, obra de referência projetada por ninguém menos que Vilanova Artigas.





O Cine Teatro Ouro Verde (outra obra de Artigas) e suas sessões de cinema, espetáculos variados e apresentações de orquestras, enriquecem o turismo cultural bem no coração da cidade.

Com público diversificado e a reunião de gerações, os eventos unem nostalgia, arte, cultura e um sentimento comum a todos: o pertencimento. E o fenômeno vem ganhando fôlego de uns dois anos para cá dando ao local a ideia de uma cidade pulsante.





As crianças correndo no gramado da Secretaria de Cultura, os idosos tomando garapa e comendo pastel. Uma fila do cinema que sai da Galeria do Villa Rica e chega à rua Piauí. Vizinhos com seus animais de estimação procurando saber qual a sinopse do filme e também o que é o movimento na AML Cultural, além dos bares tradicionais que sempre atraíram pessoas para um happy hour na região.



Essa é a descrição da cena no centro da cidade - quando, na mesma sexta-feira, havia feira na Concha, filme no Cine Villa Rica e a apresentação do espetáculo "Dr. Gabriel - Uma Alma Partida", de Marco Antônio Fabiani, na AML Cultural







PRESTÍGIO DO PÚBLICO É INCENTIVO

Do ponto de vista do Gerente Criativo da AML Cultural , João Vidotti, esse é um caminho que tem tudo para dar certo.





"A arte e a cultura são intrínsecas ao desenvolvimento da própria humanidade. Assim, uma proposta sólida de atuação nestas áreas, numa cidade de vanguarda como Londrina, que sempre foi um polo de produção artística, é importante".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: