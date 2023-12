Atletismo comemora resultados de 2023, mas perde destaques para o próximo ano

A equipe de atletismo de Londrina fecha 2023 e comemora os ótimos resultados conquistados na temporada.





O Projeto Londrina Atletismo se consolidou como o melhor clube formador do país, mas se destacou também com conquistas nacionais e internacionais na categoria principal.

Entre os principais títulos no ano, o time londrinense faturou o Brasileiro sub-20, o Campeonato Paranaense Adulto, Sub-20 e Sub-18, além dos Jogos Abertos do Paraná, o tricampeonato dos Jogos da Juventude e o Brasileiro sub-20 de cross country.





Com exceção do cross country, os londrinenses ganharam no feminino, no masculino e no geral nas demais competições.



"Foi um ano muito bom, apesar das nossas dificuldades. Só não foi melhor que 2022 em razão do número de convocações. Mas o balanço é muito positivo", frisou o gestor da equipe, Gilberto Miranda. A equipe londrinense teve 22 atletas convocados para as mais diversas categorias ao longo do ano. Em 2022, foram 42 convocações.





Miranda destacou também a importância da equipe ter conseguido manter os principais atletas ao longo do ano e comemorou a presença de representantes do time em competições internacionais.

"Tivemos quatro integrantes, sendo três atletas, nos Jogos Pan-Americanos e duas no Mundial adulto, o que não é pouca coisa", frisou. "O título brasileiro sub-20 também tem muito significado, pois ficamos à frente de equipes que têm um investimento muito maior que o nosso".





Londrina fechou o ano também na liderança do ranking nacional na categoria formação do Comitê Brasileiro de Clubes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: