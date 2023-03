Balada Especial leva música e esporte para portadores de Síndrome de Down em Londrina

A 12ª edição da Balada Especial foi realizada nesta terça-feira (21) no salão de evento do Espaço Villa Rica, centro de Londrina. O evento, que já é tradicional há 15 anos, é considerado a maior festa para pessoas com Down e outras síndromes do sul do Brasil, atraindo cerca de 800 pessoas em suas edições passadas. Na festança deste ano, agendada em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o público estimado foi de 250 pessoas por conta do espaço limitado.

Este é o retorno do evento após três anos de pausa por conta da Pandemia do Covid-19, sendo que as últimas edições ocorreram na casa noturna 2800 Music Club. Janeth Shibayama, idealizadora do projeto, relembra que os portadores de síndromes de Down ainda fazem parte do grupo de risco de contração do vírus. “Achamos melhor fazer em um lugar menor e com o público reduzido porque eles ainda são vulneráveis, mas foi essencial termos voltado para a socialização”.