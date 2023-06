Banda Conrado & Aleksandro é condenada a indenizar filha de baterista morto em acidente

A banda Conrado & Aleksandro foi condenada pela Justiça, na última sexta-feira (9), a indenizar a filha de Roger Aleixo Calcagnoto por danos morais e materiais, após 13 meses do acidente com o ônibus da dupla que vitimou o baterista e mais cinco pessoas. A sentença foi lavrada na 8ª Vara do Trabalho de Londrina.





De acordo com o documento obtido com exclusividade pelo Portal Bonde, a juíza Mayra Cristina Navarro Guelfi acatou todos os pedidos do advogado da filha do baterista, condenando a banda a indenizar a criança por danos morais em R$ 20 mil e materiais em R$ 65 mil. Além disso, a filha de Roger Calcagnoto terá auxílio psicológico uma vez por semana durante um ano.

A juíza declarou no processo que não há dúvidas quanto aos danos financeiros e psicológicos que a criança sofreu com a morte trágica do pai. Outro fator citável é de que a perícia provou que o ônibus da dupla estava 29 Km/h acima da velocidade permitida na BR-116, sendo uma das causas do acidente. Os sócios da empresa, no entanto, foram liberados de culpa, já que não tiveram relação direta com o tombamento.







O advogado da filha do baterista, Eduardo Barbosa, acrescenta que vai recorrer da decisão da juíza, pois, segundo ele, os valores da indenização são "baixíssimos" e não refletem a gravidade do acidente.



Conheça um pouco mais da história de Josiane Avancini, mãe da filha de Roger Calcagnoto, na reportagem abaixo: