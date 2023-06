Perícia confirma que vídeo do ônibus de Conrado e Aleksandro em alta velocidade é verdadeiro

A perícia confirmou, durante uma sentença na 8ª Vara do Trabalho de Londrina, que o vídeo gravado do ônibus da dupla Conrado & Aleksandro em alta velocidade - no dia do acidente que vitimou seis pessoas em maio de 2022 - é verdadeiro. A análise no celular da testemunha que presenciou o ocorrido confirmou que a gravação foi feita às 9h50 do dia do acidente, 30 minutos antes do ônibus tombar em Miracatu (SP).





Segundo a testemunha, que prestou esclarecimentos em juízo, ela decidiu filmar o ônibus para denunciar à direção da equipe sobre o fato. Após ter feito as imagens, enviou-as para grupos em redes sociais e as apagou após dois minutos. O motorista do veículo negou que a filmagem fosse do dia do acidente.

Outro fato que consta na sentença é de que o ônibus percorria acima dos limites de velocidade. De acordo com a perícia, a rodovia permitia 80 Km/h para veículos pesados e 100 Km/h para leves; o motorista do ônibus da banda estava a 109 Km/h.





De acordo com ele, o que provocou o acidente foi um buraco na rodovia BR-116, que foi visto pouco antes do impacto. Após passar pela "saliência", os passageiros ouviram o barulho, que resultou na explosão do pneu cerca de 30 metros adiante. Após a explosão, o ônibus tombou e se arrastou por mais 70 metros.





As informações estão presentes na sentença que deu vitória à filha de Roger Calcagnoto, baterista da banda Conrado & Aleksandro que falaceu durante o acidente. Segundo o advogado do caso, o valor sentenciado é abaixo do esperado e não será aceito, indicando que irá recorrer. Confira mais informações sobre a sentença em instantes.





*Com supervisão de Guilherme Marconi - Redação Folha de Londrina