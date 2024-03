Bazar em shopping de Londrina arrecada recursos para despesas com cães de terapia

Os produtos foram doados por parceiros do IBETAA, como as marcas Total Vet e Doogs, e serão oferecidos por valores abaixo do mercado, com descontos que variam de 30% até 50%.

“Nós queremos oportunizar não apenas que o público compre e tenha acesso aos produtos do bazar, que serão comercializados a preços mais acessíveis, mas, sobretudo, que conheçam o trabalho desenvolvido pelo instituto e tenham a oportunidade de ajudar e contribuir com o trabalho realizado”, afirma Matheus Amann, gerente de operações no Londrina Norte Shopping.





“Os tutores que comprarem os produtos do bazar irão economizar muito, além de colaborarem com o trabalho social que o instituto realiza, em Londrina, como o projeto ‘Cão de Tribunal’”, diz Carlos Pires, fundador do IBETAA e tutor do BeLLo.





Entre os produtos, poderão ser encontrados antipulgas e carrapatos para cães com peso de 11 a 20 quilos (por R$ 20), vermífugo VetMax Plus para cão ou gato (por R$ 20), petiscos saudáveis que custam R$ 5,99, R$ 10 e R$ 20, além de um marcador de páginas estilizado com a imagem do BeLLo (R$ 20), entre outros.





Carlos conta que o “Cão de Tribunal” é um projeto que ajuda a dar voz às vítimas, principalmente crianças e adolescentes em casos de abuso sexual, no momento que antecede o depoimento.





O projeto é resultado do trabalho de uma equipe que tem ainda Luciana Issa, fundadora e idealizadora dos projetos de intervenção assistida por animais, e Luciane Bordini, especialista em comportamento animal e adestramento de cães, além de das terapeutas que atendem no centro de reabilitação do IBETAA, em Londrina.