Bazar solidário em Londrina terá roupas de marcas famosas a preços acessíveis

Quem gosta de garimpar roupas de boa qualidade, de marcas famosas e a preços acessíveis, não pode deixar de visitar o Bazar Solidário do Caminho, que será realizado neste sábado (25), das 9h às 17h, na rua Anita Garibaldi, 170. A organização é da Igreja Presbiteriana do Caminho.





No local, estarão disponíveis roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados, utensílios para casa, tapetes, decoração e outros produtos. Toda a renda será utilizada para atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

Publicidade

Publicidade





Luisa Cristina Rosa Lopes, que participa da organização do bazar, acredita que a generosidade das pessoas que doaram as peças e também daquelas que vão adquirir os produtos dará um suporte importante para aqueles que vivem em situação de escassez de recursos.





“É importante que a comunidade se junte a nós nessa causa solidária e faça parte de um gesto que vai além das compras, impactando positivamente vidas em busca de esperança e acolhimento”, afirma.





DOAÇÕES





Quem tiver interesse em fazer doações para o bazar, pode levar as peças e/ou os acessórios e utensílios no endereço do evento ou ligar para (43) 99185-1976 ou (43) 99618-5157.