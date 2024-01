Bebê Clínica da UEL retoma atendimentos nesta segunda-feira

Reconhecida nacionalmente pelo seu impacto na promoção da saúde bucal de crianças e jovens em toda a Região Metropolitana de Londrina, a CEI (Clínica de Especialidades Infantis) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), a Bebê Clínica, retoma o atendimento na manhã desta segunda-feira (15).





Além de contar com um novo prontuário eletrônico para a prestação do serviço, que é oferecido atualmente na Clínica Odontológica da UEL (Campus Universitário), a diretoria do órgão suplementar dá início, em 2024, às comemorações dos 40 anos de atividades ininterruptas.

Esta programação será desenvolvida ao longo dos próximos três anos e conta com o lançamento de um livro, além de homenagens e outras atividades.





O objetivo da publicação do livro, destaca a diretora da Bebê Clínica, Cássia Dezan, é eternizar a história de importantes personagens, como o ex-professor do Departamento de Medicina Oral e Odontologia Infantil da UEL, Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter (in memorian), um dos fundadores do projeto de pesquisa e extensão que, mais tarde, se tornaria a Bebê Clínica.

Em 1984, Walter coordenou o processo de submissão do projeto intitulado “Plano de Atendimento Odontológico no Primeiro Ano de Vida” à Financiadora de Projetos (Finep), do Governo Federal. No ano seguinte, com a implantação, a iniciativa ajudou a colocar em prática uma nova estratégia de promoção da saúde bucal das crianças, conta a coordenadora.





“Naquela época, a cultura era que a primeira consulta odontológica da criança acontecia aos três anos de idade. Mas, neste ponto, mais da metade das crianças já possuíam algum dente comprometido por cárie”, lembra a professora.





