Perícia indica que Sol atrapalhou motorista que atropelou quatro crianças no Distrito de São Luiz

A Polícia Científica divulgou nesta quarta-feira (25) o resultado das análises sobre o local do acidente que tirou a vida de quatro crianças, na PR-538, no distrito de São Luiz, na zona rural de Londrina, em 14 de setembro.





De acordo com a Criminalística, que fez a perícia no dia posterior à tragédia e no mesmo horário do acidente, o Sol atrapalhou a visão do motorista da Kombi, corroborando a versão apresentada pelo idoso de 73 anos.

“Efetivamente conseguimos constatar que o Sol, no momento do acidente, interferiu no campo de visualização. Tanto é que no nosso entendimento ele (motorista) sequer viu as crianças e a curva, não houve acionamento dos freios. Fotografamos no dia seguinte e a pessoa não enxerga nada na frente dela, não vê a curva e nem obstáculos à sua frente”, informou Luciano Bucharles, chefe da Criminalística em Londrina.





A velocidade não foi determinada. “A velocidade máxima permitida no trecho é de 40 km/h, que é normal em rodovias que passam por áreas urbanas, mas por falta de parâmetros não conseguimos fazer os cálculos da velocidade mínima. Nem sempre em locais de acidente conseguimos obter parâmetros. Não é exclusividade nossa, acontece no mundo inteiro”, ponderou.







