Blitz da PM apreendem 20 motos e três carros em Londrina

A PM (Polícia Militar) organizou blitz em quatro pontos do trânsito de Londrina, entre as 7h e as 19h desta quinta-feira (17). Os locais não foram divulgados.

Segundo a polícia, 102 pessoas foram abordadas, em 83 motocicletas e 11 carros. Desses, 20 motos e três carros foram recolhidos por apresentarem irregularidades.

Uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) também foi recolhida e, ao todo, 28 notificações foram expedidas.