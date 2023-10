Londrina: primeiras interdições para a obra do viaduto da PUC iniciam nesta semana

A construção do viaduto na BR-369, no cruzamento com a avenida Jockei Club, na zona oeste de Londrina, deve começar a impactar o trânsito nesta semana. Segundo representantes do Consórcio 369 Londrina, até domingo (22) haverá a interdição de uma faixa de rolamento da rodovia no sentido Cambé-Londrina. A via conta com três pistas no total. O trecho é de aproximadamente 600 metros e vai da rua Londrina Esporte Clube até a J. Macêdo.





O cronograma da obra e as futuras rotas alternativas foram apresentadas pela empreiteira para autoridades locais, empresários da região e polícias Federal e Estadual durante reunião na manhã desta segunda-feira (16), na sede da SRP (Sociedade Rural do Paraná). O encontro foi promovido pela Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná.

A construtora também informou que a previsão é de que o bloqueio do acesso para a avenida Jockei Club, tanto para quem entra, quanto para aqueles que saem, deve acontecer em um mês. Quando isso ocorrer, os motoristas deverão desviar pela rua Serra dos Pirineus, ou seja, por dentro do jardim Bandeirantes, que tem ruas estreitas.





A mudança, que deve durar cerca de três meses, vai mexer com a rotina, principalmente, das 2.500 pessoas que estudam no campus da PUC (Pontifícia Universidade Católica). “É uma obra que traz um transtorno muito grande, porém, acredito que começamos de uma forma diferente, com comunicação. Acredito que quem vem no sentido Londrina para a universidade terá que percorrer um trecho de um quilômetro a mais. O problema não será a distância, mas o movimento. As pessoas terão que sair mais cedo, porque o trânsito será complicado”, avaliou Nádina Moreno, diretora da instituição na cidade.





LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA E VEJA MAIS PONTOS SOBRE A OBRA: