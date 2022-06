Câmara de Londrina pode apresentar emendas no orçamento para reabrir Zaqueu de Melo

O fechamento do Teatro Zaqueu de Melo, que completou cinco anos no mês passado, repercutiu na Câmara de Vereadores de Londrina. Questionados pela FOLHA, vereadores pediram a reabertura do espaço cultural e indicaram que podem apresentar emendas no orçamento para o ano que vem, que ainda não foi discutido.

O secretário de Cultura, Bernardo Pellegrini, citou falta de dinheiro da pasta que comanda há um ano e meio como principal obstáculo para reabrir o Zaqueu. Em 2022, a secretaria tem disponíveis R$ 14 milhões no total, a maior parte para pagar salários dos servidores e os projetos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer do Legislativo, o vereador Fernando Madureira (PTB), disse que não sabia da demanda, mas que vai atrás de soluções. "Não tinha recebido essa reivindicação do secretário. Vamos procurar conhecer melhor a necessidade e até sugerir alterações no orçamento", disse.





