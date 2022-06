Teatro Zaqueu de Melo em Londrina está há cinco anos fechado

O Teatro Zaqueu de Melo completou em maio um aniversário que não merece comemoração. O espaço histórico localizado no centro de Londrina chegou a cinco anos de fechamento e sem previsão de reabertura. O local foi inaugurado em 1985 e funciona no mesmo prédio da Biblioteca Pública Municipal, na avenida Rio de Janeiro.



Desde 2017, o lugar está fechado porque as adequações de segurança do Corpo de Bombeiros não foram atendidas. Entre as exigências, estão a saída de incêndio, pintura com tintas e verniz antichamas, portas antipânico, mobiliário apropriado, revestimento antichamas, equipamentos de acessibilidade, como rampas e elevadores.



Na época, o então secretário municipal de Cultura, Caio Cesaro, explicou à FOLHA que suspendeu as apresentações artísticas após "discutir democraticamente com produtores culturais e organizadores de festivais que utilizariam o espaço nos próximos 120 dias. Todos compreenderam muito bem a situação", declarou.







A expectativa do Município era retomar a programação em 2018, mas as portas permaneceram fechadas. O teatro homenageia o professor Zaqueu de Melo, pioneiro em Londrina que fundou o Instituto Filadélfia e instalou o primeiro curso científico da cidade.





O local tem 271 metros quadrados e capacidade para aproximadamente 200 pessoas, além de camarins feminino e masculino.

