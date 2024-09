Campanha participativa pelos 90 anos de Londrina é lançada pela CML

Em comemoração ao aniversário de Londrina, a CML (Câmara Municipal) lança o projeto especial “Londrina 90 anos e CML - A História que Constrói o Futuro”, para contar sobre as pessoas e os acontecimentos que marcaram a cidade pela ótica do Poder Legislativo. Os primeiros vídeos já estão disponíveis em redes sociais da CML ( Instagram e TikTok ). O projeto revive momentos marcantes da trajetória londrinense, destacando a importância do parlamento municipal ao longo dessas nove décadas.







A população londrinense está convidada a compartilhar suas histórias e memórias da cidade, por meio de um formulário eletrônico ( https://bit.ly/CML-90-anos ). Serão aceitas contribuições como relatos pessoais ou familiares que retratem a vida em Londrina ao longo das décadas; fotos antigas ou atuais que capturem eventos, paisagens e construções; curiosidades, como fatos interessantes, anedotas ou detalhes históricos pouco conhecidos; e documentos e cartas que tenham relevância histórica para Londrina.

As contribuições serão avaliadas por uma comissão e poderão ser incluídas em publicações nas redes sociais da CML ou em exposições dos 90 anos de Londrina.





CELEBRAÇÃO PARTICIPATIVA

A diretora de Comunicação da Câmara Municipal de Londrina, Valéria Lopes, explica que o objetivo é não apenas relembrar os marcos históricos, mas também engajar a população em uma grande celebração participativa.





“A Câmara está convidando os moradores a compartilharem suas próprias histórias e memórias que envolvem Londrina, dando voz e representatividade à população, criando um mosaico de vivências que refletem a diversidade e o dinamismo da cidade. Com a intenção de fomentar uma maior conexão entre o poder público e os cidadãos, essa iniciativa marca mais um passo no fortalecimento do engajamento popular e no reconhecimento do papel essencial da Câmara na construção de Londrina”, explicou Lopes.

MAIS INFORMAÇÕES





Os vídeos da campanha estarão no ar todas as segundas-feiras, no Instagram @camara_londrina e Tik Tok: @camara.londrina da Câmara de Londrina.





Mais informações sobre o projeto especial podem ser obtidas com Valéria Lopes, diretora de Comunicação da Câmara de Londrina, pelo (43) 99167-4909, e com a equipe do Departamento de Comunicação, pelo (43) 3374-1327





(Com informações da Ascom Jornalismo da CML)